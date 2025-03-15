Трамп урезает работу агентства, отвечающего за работу радио «Свобода» и «Голоса Америки»

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером подписал указ, который предписывает сократить работу еще семи государственных агентств, включая и отвечающее за работу финансируемых государством СМИ – Радио «Свобода» и «Голоса Америки».

Соответствующий документ опубликовал Белый дом.

Указ предписывает главам агентств «сократить выполнение своих уставных функций и связанного с ними персонала до минимального присутствия и функций, требуемых законом». Главы агентств должны представить свой план сокращений в течение семи дней, пишет The New York Times.

В список входит и Агентство США по глобальным медиа, которое координирует деятельность трех финансируемых из бюджета СМИ – «Голоса Америки», Радио «Свобода» и Радио «Свободная Азия». Их общая аудитория достигает 361 млн человек, они работают на 49 языках.

Трамп и его советник и ключевой донор миллиардер Илон Маск ранее неоднократно критиковали «Голос Америки» и радио «Свобода», обвиняя их в «левизне» и «антиамериканских позициях». Эксперты предполагали, что оба СМИ могут быть либо закрыты, либо существенно сократить свою работу.

Источник: ТАСС