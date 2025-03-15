В США миллиардер назначен на высокую должность в Минобороны

Сенат США утвердил назначение миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны.

Об этом сообщается на странице министра обороны США Пита Хегсета в социальной сети Х.

«Он идеально подходит для этой должности», — подчеркнул Хегсет.

Шеф Пентагона подчеркнул, что «ставки чрезвычайно высоки», и он «с нетерпением ждет начала совместной работы».

Файнберг основал одну из крупнейших инвестиционных компаний в мире — Cerberus Capital Management.

Он возглавлял президентский консультативный совет по разведке в первый срок Трампа в 2016 году.