В Латакии из-за взрыва погибли три человека

По меньшей мере 4 человека погибли и 14 получили ранения в результате взрыва жилого дома на юге города Латакия.

Об этом сообщил телеканал Syria-TV со ссылкой на данные Минздрава Сирии.

Спасатели из местной службы гражданской обороны указали, что причиной взрыва стала детонация неразорвавшегося снаряда большого калибра поблизости от 4-этажного здания в квартале Эр-Рамль.

Губернатор Латакии Мухаммед Осман в свою очередь не исключил, что число жертв и пострадавших может возрасти. "Спасательные работы продолжаются, - указал он. - Нескольких человек, в том числе одного ребенка, удалось извлечь из-под обломков здания".

Источник: ТАСС