МИД Кыргызстана: Мирный договор между Баку и Иреваном может стать историческим событием

Кыргызстан приветствует заявления министерств иностранных дел Азербайджана и Армении о завершении переговоров по тексту мирного договора.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

«Кыргызская Республика приветствует заявления Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерства иностранных дел Республики Армения о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», - говорится в сообщении.

В нем также указано, что кыргызская сторона выражает поддержку усилиям сторон по заключению мирного соглашения, которое должно стать историческим событием в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

«Кыргызская Республика выступает за установление долгосрочного мира и стабильности в Южном Кавказе и в этой связи с большим оптимизмом отмечает конструктивный характер процесса нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», - отмечено в сообщении.