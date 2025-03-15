Песков: время сложить оружие у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа»

Предложение президента РФ Владимира Путина украинским формированиям сложить оружие в Курской области пока действует, однако время у Киева истекает.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока действует, - ответил он на соответствующий вопрос. - У них время сокращается, как шагреневая кожа».

Ранее на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин гарантировал украинским военнослужащим в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал российский президент.

Путин таким образом отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, который предложил «пощадить» украинские формирования в Курской области.

Источник: ТАСС