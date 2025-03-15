Азербайджан приветствует подписание соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном

Азербайджан приветствует подписание соглашения о делимитации и демаркации границы между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети «Х».

«Это историческое соглашение станет важным шагом, который укрепит дружеские отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также стабильность и процветание Центральной Азии. Мы сердечно поздравляем обе братские страны с этим важным достижением»,— говорится в сообщении.