Азербайджан приветствует подписание соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном
Азербайджан приветствует подписание соглашения о делимитации и демаркации границы между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети «Х».
«Это историческое соглашение станет важным шагом, который укрепит дружеские отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также стабильность и процветание Центральной Азии. Мы сердечно поздравляем обе братские страны с этим важным достижением»,— говорится в сообщении.
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