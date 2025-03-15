Трамп приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене

Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня я приказал вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене», — написал он.

Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Источник: Gazeta.ru