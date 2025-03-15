Трамп приказал ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене
Дональд Трамп отдал приказ ВС США начать военные действия против хуситов в Йемене.
Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
«Сегодня я приказал вооруженным силам США начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене», — написал он.
Президент США заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.
Источник: Gazeta.ru
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