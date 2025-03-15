Премьер Венгрии Виктор Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая призыв касательно Украины.

Их он перечислил в соцсети X.

«Чего требует венгерский народ от Брюсселя? Пусть будет мир, свобода и единство»,— написал он.

Первым пунктом стал призыв создать «Европу наций»,далее — требование равенства перед законом для всех государств-членов.

Кроме того, он выступил за восстановление полномочий, незаконно отнятых у наций, а также национальный суверенитет и сильное право вето для правительствгосударств-членов.

Орбан также призвал изгнать агентов Сороса и удалить коррумпированных лоббистов их парламента, и ликвидировать долг Союза, чтобы не оставлять его внукам.

«Не мешать защищать границы и не ввозить мигрантов и выдворять тех, кто прибыл нелегально», — добавил он.

Премьер призвал остановить поток коррумпированных долларов и евро в государства Евросоюза.

Он также выделил запретит на противоестественное перевоспитание детей и защиту христианского наследия Европы.

«Мы требуем мира в Европе и союз без Украины»,— заключил Орбан.

Источник: РИА Новости