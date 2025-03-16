Папа Римский назвал испытанием свою затяжную госпитализацию

Папа Римский Франциск, который с февраля находится на лечении в больнице «Агостино Джемелли», обратился к последователям католической веры с письменным посланием.

В нем понтифик назвал свою госпитализацию периодом испытаний, выдержку приводит агентство EFE.

«Я прохожу через момент испытаний. Я объединяюсь с больными братьями и сестрами, такими же слабыми в этот момент, как я. Наше физическое тело слабо, но даже несмотря на это, никто не может запретить нам любить, мечтать, посвящать себя другим в вере и надежде», — говорится в послании папы Римского.

Франциск призвал верующих объединиться в молитвах, чтобы Бог не покидал людей в момент боли. Кроме того, папа Римский отметил работу персонала больницы, заявив, что молится за медиков, которые лечат его.

14 февраля 88-летнего папу Римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей.

Источник: Gazeta.Ru