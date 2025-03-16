Мбаппе выразил недовольство расписанием матчей «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметил, что команде было сложно играть в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:2) после того, как на неделе состоялась встреча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0, 2:4 пен.).

«Это очень сложно. Все видели матч с «Атлетико». Мы провели на поле 120 минут и потратили большое количество эмоций. Сложно играть спустя два дня после такого матча, но нам необходимо уважать эмблему [«Реала»] и бороться до конца», — сказал Мбаппе после встречи с «Вильярреалом».

Напомним, «сливочные» провели матч с «Атлетико» в среду, 12 марта. В субботу, 15 марта, «Реал» сыграл с «Вильярреалом».

Источник: «Чемпионат»