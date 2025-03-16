Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

В воскресенье, 16 марта состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом.

В ходе разговора лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные проблемы.

Президент Эрдоган выразил полную уверенность в том, что Турция и США, как два союзника, будут развивать сотрудничество в новый период, руководствуясь принципами солидарности, нацеленности на результат и искренности.

Глава турецкого государства заявил, что региональные и глобальные события требуют расширения консультаций между Турцией и США по всем вопросам.

По его словам, Турция поддерживает решительные и прямые инициативные шаги президента США Трампа по прекращению войны между Россией и Украиной. Эрдоган сказал, что Турция стремится к справедливому и прочному миру с самого начала войны и будет продолжать это делать в дальнейшем.

Касаясь ситуации в Сирии Эрдоган подчеркнул важность совместного вклада в восстановление стабильности в Сирии, функционирования новой администрации и снятия санкций против Сирии для нормализации обстановки, По его мнению, это позволит сирийцам безопасно вернуться на свою родину.

Президент Турции отметил, что в новый период от США ожидаются шаги по борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции.

Для развития сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности необходимо снять санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и восстановить участие Турции в программе F-35.

Источник: «Анадолу»