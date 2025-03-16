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Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

First News Media10:10 - Сегодня
Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.

В ведомстве уточнили, что Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

Госсекретарь также проинформировал главу МИД РФ о военной операции США против хуситов в Йемене.

Источник: Gazeta.Ru

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