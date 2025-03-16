Рубио провел телефонный разговор с Лавровым
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.
В ведомстве уточнили, что Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.
Госсекретарь также проинформировал главу МИД РФ о военной операции США против хуситов в Йемене.
Источник: Gazeta.Ru
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