Рубио провел телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Госдепартамент.

В ведомстве уточнили, что Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связей между США и Россией.

Госсекретарь также проинформировал главу МИД РФ о военной операции США против хуситов в Йемене.

Источник: Gazeta.Ru