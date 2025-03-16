Ильгар Гаджиев вызван в Генеральную прокуратуру.

В информации, предоставленной Генеральной прокуратурой телеканалу İTV, говорится,что Ильгару Гаджиеву вынесено предупреждение в соответствии с требованиями статьи 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса АР.

Обвиняемый вызван в Управление расследований Генеральной прокуратуры.

Он обязан явиться 14 июля 2025 года, в 12:00 в административное здание Следственного управления Генпрокуратуры, имея при себе удостоверение личности.

Источник: АПА