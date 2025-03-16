Хуситы исключили возможность переговоров Йемена с США
Йемен не пойдет на переговоры с США.
Об этом 16 марта сообщил член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.
По его словам, Соединенные Штаты должны получить военный ответ от Йемена после того, как государство подверглось «жестокой американской агрессии» против гражданских объектов и жилых зданий.
«Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Источник: Gazeta.Ru
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