Хуситы исключили возможность переговоров Йемена с США

Йемен не пойдет на переговоры с США.

Об этом 16 марта сообщил член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад.

По его словам, Соединенные Штаты должны получить военный ответ от Йемена после того, как государство подверглось «жестокой американской агрессии» против гражданских объектов и жилых зданий.

«Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Источник: Gazeta.Ru