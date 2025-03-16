Starbucks выплатит $50 млн курьеру за ожоги от чая

Присяжные в Калифорнии постановили взыскать с сети Starbucks $50 млн в пользу водителя Майкла Гарсии, получившего тяжелые ожоги из-за инцидента в автокафе в Лос-Анджелесе в 2020 году.

Об этом сообщает CNN.

По данным суда, горячий напиток, не закрепленный в подставке должным образом, выпал и пролился на колени Гарсии. Это привело к ожогам третьей степени, множественным операциям по пересадке кожи, хронической боли и психологическим травмам. Мужчина до сих пор страдает от деформации тканей.

Starbucks выразили сочувствие пострадавшему, но объявили о намерении обжаловать решение. В компании подчеркнули, что «соблюдают строгие стандарты безопасности», а размер компенсации считают несоразмерным. Исход апелляции пока неизвестен.

Источник: Gazeta.Ru