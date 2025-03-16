Почти все сотрудники «Голоса Америки» отправлены в отпуск
Более 1300 сотрудников «Голоса Америки» были вынуждены уйти в административные отпуска, а сама радиостанция приостановила работу.
Об этом заявил гендиректор организации Майкл Абрамовиц в своем аккаунте в LinkedIn.
«Впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолчал. Сегодня утром почти весь наш коллектив — журналисты, продюсеры, технический персонал — получили уведомления об отпусках. Я — в их числе», — написал он.
Источник: Gazeta.Ru
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