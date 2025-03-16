Пашинян сообщил Макрону о завершении согласования текста мирного договора Баку и Иревана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном завершение согласования текста мирного договора между Баку и Иреваном.
Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер проинформировал президента Франции о завершении переговоров по согласованию текста проекта "Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном", – говорится в сообщении.
В ходе беседы обсуждались также вопросы, связанные с отношениями Армения-Франция, Армения-ЕС, а также с регионом Южного Кавказа.
Источник: Report
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