Макрон назвал три города Украины, куда Европа может отправить своих военных

Европейские страны могут отправить военный контингент своих миротворцев в украинские города Киев, Львов и Одессу.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Le Parisien.

«Украина суверенна, и если она попросит союзные войска находиться на ее территории, то это не зависит от того, согласится Россия или нет», — подчеркнул он.

Как отмечается в сообщении Le Parisien, Макрон говорил о таких городах, как Киев, Одесса и Львов.

Источник: Gazeta.Ru