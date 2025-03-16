Советник президента США: Мы приветствуем согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласовали мирное соглашение.

Об этом советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц написал на своей странице в соцсети X.

"Конфликт в Южном Кавказе должен быть завершен. На этой неделе я разговаривал с помощником президента Азербайджанской Республики господином Хикметом Гаджиевым.

Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласовали мирное соглашение", - подчеркнул советник Трампа.

Майк Уолтц отметил, что подписание мирного договора должно быть завершено: "Мы должны работать вместе, чтобы регион стал более безопасным и процветающим.

Золотой век Америки принесет миру мир и процветание, и до тех пор, пока это не произойдет, мы не остановимся".

Источник: Report