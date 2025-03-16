 Советник президента США: Мы приветствуем согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Советник президента США: Мы приветствуем согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

First News Media23:51 - 16 / 03 / 2025
Советник президента США: Мы приветствуем согласование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласовали мирное соглашение.

Об этом советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц написал на своей странице в соцсети X.

"Конфликт в Южном Кавказе должен быть завершен. На этой неделе я разговаривал с помощником президента Азербайджанской Республики господином Хикметом Гаджиевым.

Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласовали мирное соглашение", - подчеркнул советник Трампа.

Майк Уолтц отметил, что подписание мирного договора должно быть завершено: "Мы должны работать вместе, чтобы регион стал более безопасным и процветающим.

Золотой век Америки принесет миру мир и процветание, и до тех пор, пока это не произойдет, мы не остановимся".

Источник: Report

Поделиться:
1516

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии ...

Мнение

Платформы для диалога и международное право

Политика

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ...

Политика

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ...

Политика

Кабмин утвердил правила аренды площадей для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила Шехидляр Хиябаны - ФОТО

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила могилу великого лидера - ФОТО

Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

МИД Азербайджана официально подтвердил: переговоры по мирному договору с Арменией завершены

В Азербайджане сочли нецелесообразным предложение о сокращении срока службы в армии

Макрон приветствует договоренности по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову Орденом «Дружбы»

Последние новости

Платформы для диалога и международное право

Сегодня, 12:55

У Несрин Джавадзаде новый бойфренд – ФОТО

Сегодня, 12:50

Кабмин утвердил правила аренды площадей для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия

Сегодня, 12:45

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила Шехидляр Хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:40

В Азербайджане обнаружены нарушения в школах-интернатах

Сегодня, 12:35

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины - ФОТО

Сегодня, 12:30

Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС – глава МИД

Сегодня, 12:25

RT: США планируют перебросить военную технику из Германии в Армению

Сегодня, 12:20

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила могилу великого лидера - ФОТО

Сегодня, 12:15

TABIA Group и Hilton подписали стратегический меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие индустрии гостеприимства в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:10

Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

Сегодня, 12:05

Гибкий график, удобное приложение и легкий старт: один день из жизни курьера – ФОТО

Сегодня, 12:00

Минздрав дал рекомендации в преддверии праздников Новруз и Рамазан

Сегодня, 11:55

Азербайджанские ученые приобретают авторитет в мире

Сегодня, 11:49

Саакашвили приговорили к 4,5 года тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:46

Джонатан Андерсон уходит из Loewe

Сегодня, 11:44

Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности ОАО «Азерэнержи»

Сегодня, 11:36

Турция направит в Сирию военную делегацию и назначит военного советника

Сегодня, 11:32

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России - ФОТО

Сегодня, 11:27

Лариса Долина назвала азербайджанского артиста, которого видит заслуженным артистом РФ – ВИДЕО

Сегодня, 11:00
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19