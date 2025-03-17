В США предложили признать синдром помешательства на Трампе заболеванием

Законодатели штата Миннесота выдвинули законопроект, предлагающий признать "синдром помешательства на Трампе" психическим заболеванием и включить его в соответствующий перечень на местном уровне.

Об этом сообщил телеканал Fox 9.

Сам термин в публичном пространстве используется сторонниками президента США Дональда Трампа против оппонентов в контексте их крайне острой реакции на фигуру американского лидера и выдвигаемые им инициативы. Законопроект подготовлен пятью законодателями Сената Миннесоты от Республиканской партии США, поддерживающими Трампа.

Документ определяет синдром как "острый приступ паранойи у в целом здоровых людей, который возникает в качестве реакции на политику президента [США] Дональда Трампа. Симптомы могут включать вызванную [фигурой] Трампа общую истерию, из-за которой представляется затруднительным провести грань между обоснованными отличиями в [оценках] политики и признаками психической патологии в связи с действиями президента Дональда Трампа".

Источник: ТАСС