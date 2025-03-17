ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Семилетний Самед страдает почечной недостаточностью и нуждается в поддержке неравнодушных людей – ФОТО

Маленький Самед с рождения страдает почечной недостаточностью, что требует регулярных обследований и лечения. До 18 лет ему необходимо ежемесячно проходить медицинские процедуры, а это сопряжено со значительными финансовыми затратами.

О тяжелой ситуации, в которой оказалась семья, рассказала 1news.az мать мальчика Гюльнара Мустафаева.

По ее словам, врач сообщил, что до 18 лет мальчику необходимо проходить лечение, и только после этого возможна операция: «Самеду семь лет, и с момента рождения мы практически постоянно проходим лечение. Живем мы в Шеки, и каждые два-три месяца я привожу Самеда в Баку на обследования».

Гюльнара Мустафаева обратилась к неравнодушным людям: «У меня, кроме Самеда, еще двое детей. Мы с их отцом развелись, и он не оказывает никакой помощи. В настоящее время нам необходимо 1500 манатов на обследование и лечение Самеда. Мне больно видеть своего ребенка в таком состоянии. Очень прошу неравнодушных людей оказать нам поддержку».

Номер Гюльнары ханум для связи: +99455 858-28-76.

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