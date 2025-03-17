После пожара в Северной Македонии задержаны 10 человек

Полиция задержала 10 человек в рамках расследования причин пожара в ночном клубе в Северной Македонии, в результате которого, по последним данным, погибли 59 человек и 155 пострадали.

Пожар произошел около 2:30 по местному времени в ночь на воскресенье в ночном клубе Pulse в городе Кочани, когда там выступала популярная местная группа ДНК. На концерт пришло около 500 человек.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало использование пиротехники.

Представительница Прокуратуры Республики Северная Македония Биляна Арсовска сообщила Би-би-си, что в отношении 10 подозреваемых в причастности к трагедии, в том числе чиновников, которые выдали клубу лицензию, были вынесены постановления о задержании. Ранее местные СМИ сообщали о задержании владельца клуба.

Она также сообщила, что в здании клуба был лишь один работающий выход, поскольку задняя дверь заведения была заперта и не могла быть использована при эвакуации.

Первая проверка на месте пожара в воскресенье, по ее словам, также выявила несколько «аномалий».

Местная пресса описывает Pulse, расположенный в городе Кочани в 100 км к востоку от столицы Скопье, как «импровизированный ночной клуб». По данным СМИ, ранее в этом помещении располагался склад ковров.

Источник: BBC