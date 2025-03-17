США введут импортные пошлины 2 апреля

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация по-прежнему планирует ввести зеркальные таможенные пошлины, которые будут равны тем, что взимают при импорте американских товаров другие страны.

При этом он сообщил журналистам пресс-пула Белого дома, что не планирует делать исключений для импорта стали и алюминия.

«Они [пошлины] будут взаимными. Это означает, что если они взимают их с нас, то мы взимаем с них, это очень просто», - сказал он. «Много миллиардов долларов уже поступили к нам, и большие суммы средств начнут поступать с 2 апреля», - добавил хозяин Белого дома. «Я бы сделал это 1 апреля, но вы же знаете, что за день 1 апреля», - пошутил Трамп.

Журналисты попросили его уточнить, будут ли предусмотрены какие-то исключения для отдельных товарных позиций - стали и алюминия. «Нет, у меня нет таких намерений», - ответил президент США.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его администрация в вопросах международной торговли будет придерживаться принципа взаимности. 10 февраля он распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия из-за рубежа. Они вступили в силу 12 марта.

Источник: ТАСС