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В Европарламенте потребовали от США вернуть Франции статую Свободы

First News Media10:02 - Сегодня
В Европарламенте потребовали от США вернуть Франции статую Свободы

Депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. Текущая администрация и президент США показывают своими решениями, что ценности свободы им не близки, следует из речи Глюксмана перед участниками левоцентристской партии Place publique.

В своей речи активно поддерживающий Украину Глюксманн осудил Вашингтон за сближение с Москвой. По его словам, США «решили встать на сторону тиранов». Кроме того, французский политик раскритиковал администрацию Дональда Трампа за увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе.

В связи с этим евродепутат призвал США вернуть статую Свободы. «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», - констатировал он, обращаясь к американцам.

Статуя Свободы была создана во Франции под руководством скульптора Огюста Бартольди. Она стала подарком США от Франции в честь столетия Войны за независимость США, в которой французы поддержали американцев.
Медная статуя высотой 46 метров была открыта в 1886 году на Острове Свободы в Нью-Йорке. Для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США на соседнем острове Эллис-Айленд, она символизировала надежду на лучшую жизнь, отмечает AFP.

Источник: Deutsche Welle

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