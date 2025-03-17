Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке военных из стран Запада в Украину провоцирует Россию.

Об этом написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети Х.

Он указал на очевидное нежелание Макрона способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине. По его словам, «провокации» с его стороны происходят «каждый день».

Филиппо подчеркнул, что французские военные должны оставаться дома и не появляться на территории Украины.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза могут направить миротворцев в Украину без согласия России. По данным газеты Le Parisien, соответствующий план уже находится на «финальной стадии согласования». В МИД России обвинили Макрона в том, что тот стремится сделать Париж участником конфликта и пытается придумать для этого любые оправдания.

Источник: Газета.Ru