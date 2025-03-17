Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов

Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания в королевстве с 60 до 30 дней для иностранных туристов, в том числе и россиян, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.

"Период безвизового пребывания в Таиланде планируется сократить с 60 до 30 дней в целях снижения рисков по использованию такого въезда для ведения нелегального бизнеса. Однако дополнительные детали еще находятся в процессе обсуждения", - пишет издание.

Как отмечает газета, в Таиланде выросло число иностранцев, которые нелегально работают или ведут бизнес в стране. В рамках борьбы с незаконным бизнесом на Пхукете и пяти других популярных курортах - в Чиангмае, Паттайе, Хуахине, на острове Самуи и в Бангкоке регулярно проводятся проверки.

"В 2024 году департамент туризма отозвал лицензии у 40 компаний, поскольку они были признаны виновными в тайной смене уполномоченных директоров и соотношении директоров и акционеров, что привело к их лишению прав заниматься турбизнесом", - пишет издание.

Принимающие компании в Таиланде также выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией. По их словам, туристы из дальних стран, остаются в королевстве в среднем на 14-21 день, в то время как путешественники из соседних стран - в среднем на семь дней.

В июне власти Таиланда продлили постановление о 60-дневном безвизовом режиме для граждан 93 стран, в том числе и России.