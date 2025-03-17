Турция направит в Сирию военную делегацию и назначит военного советника

Анкара в ближайшие дни направит военную делегацию в Сирию для обсуждения подготовки сирийской армии, турецкий офицер может быть назначен военным советником в арабской республике.

Об этом пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.

«В ближайшие дни военная делегация во второй раз отправится в Сирию. Уже во время визита министров (высокопоставленная турецкая делегация в составе глав МИД, МО и Национальной разведывательной организации (MIT) посетила 13 марта Дамаск – ред.) в состав делегации входил генерал-майор Илкай Алтындаг, генеральный директор Управления в МО Турции по вопросам обороны и безопасности. В рамках военного сотрудничества с Сирией мы внесем вклад в реструктуризацию сирийской армии и предоставим современную продукцию оборонной промышленности для укрепления потенциала сирийской армии», - пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.