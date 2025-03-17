Маск назвал сроки колонизации Марса

Американский предприниматель Илон Маск, владелец компании SpaceX, заявил, что человечество начнет активное заселение Марса примерно через 5-7 лет.

В своем сообщении на странице в социальной сети X Маск отметил, что это событие состоится либо во втором, либо в третьем стартовом окне для запуска космических ракет между Землей и Марсом.

По словам Маска, основным вопросом остаётся то, достаточно ли текущий уровень технологического развития, чтобы обеспечить автономное существование и процветание человеческой цивилизации на Марсе в условиях, когда возможные поставки грузов с Земли могут прекратиться. В противном случае, по его мнению, «Марс вымрет».

Кроме того, 15 марта Маск объявил о предстоящем запуске космического корабля Starship в конце 2026 года с человекоподобным роботом Optimus, который направится на Марс.