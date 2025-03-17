Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС – глава МИД

Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС будет противостоять предложениям Брюсселя, которые нацелены на удлинение конфликта в Украине и подрыв миротворческих усилий по его урегулированию, заявил глава венгерского министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Сегодня в Брюсселе на повестке дня будет несколько предложений, в соответствии с которыми Украине хотят дать еще миллиарды евро или оружие из денег европейских налогоплательщиков. Сегодня едем в Брюссель, чтобы противостоять провоенным предложениям и содействовать успеху мирных переговоров", - написал Сийярто в соцсети Facebook.

Он добавил, что из-за попыток "провоенных либеральных европейских политиков" помешать переговорам, Брюссель сейчас "полностью изолирован в мировой политике".

Источник: РИА Новости