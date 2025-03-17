Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила Шехидляр Хиябаны - ФОТО

17 марта находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко посетила Шехидляр Хиябаны.

Во время посещения была почтена память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, к их могилам были возложены цветы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

Источник: АЗЕРТАДЖ