Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила Шехидляр Хиябаны - ФОТО
17 марта находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко посетила Шехидляр Хиябаны.
Во время посещения была почтена память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, к их могилам были возложены цветы.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».
Источник: АЗЕРТАДЖ
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