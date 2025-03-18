СГБ задержала распространявшего видео о ВС Азербайджана

Лицо, распространившее видеоматериалы, относящиеся к Вооруженным силам Азербайджанской Республики, привлечено к следствию.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

«17 марта 2025 года в зарубежном сегменте социальных сетей были распространены видеозаписи передвижения военной техники, принадлежащей Азербайджанской армии. В публикациях утверждалось, что на государственной границе Азербайджана якобы проводятся военные операции», - говорится в сообщении.

В связи с этим Служба государственной безопасности Азербайджана возбудила уголовное дело.

Как отмечается в сообщении, в ходе предварительного расследования было установлено, что распространявшиеся видеокадры датируются 27 февраля 2025 года.

Было определено, что гражданин Азербайджана Рустамов Самед Бехман оглу, 2007 года рождения, 27 февраля 2025 года в Гядабейском районе снял на видео передвижение военной техники, принадлежащей Вооруженным силам АР, а 15 марта 2025 года разместил этот видеоматериал на своей странице в социальной сети TikTok. После этого к распространенному видео в социальных сетях были добавлены кадры из разных временных периодов, что привело к появлению дезинформации.

В результате оперативных мероприятий Самед Рустамов был задержан и привлечен к следствию, мобильный телефон, на который были сняты видеокадры, изъят в качестве вещественного доказательства.

«В очередной раз подчеркивается, что съемка и распространение через интернет-ресурсы, включая социальные сети, видеозаписей, касающихся военных подразделений Азербайджанской армии, их дислокации, передвижений, боевой и мобилизационной готовности, вооружения и военной техники, является уголовно наказуемым деянием. К лицам, совершающим подобные правонарушения, будут применяться меры, предусмотренные законодательством», - предупреждает СГБ.