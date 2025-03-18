Семь стран ЕС поддержали финансирование «Радио Свобода»

Германия и еще шесть стран ЕС поддержали инициативу Чехии по финансированию из бюджета сообщества медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» после сокращения выплат со стороны администрации США.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявила, что Евросоюз рассматривает возможность взять на себя финансирование медиакорпорации, однако она отметила, что это «не произойдет автоматически».

По данным Politico, помимо Германии, предложение по финансированию РСЕ/РС поддержали государства Северной Европы и страны Балтии. Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что его страна считает целесообразным сохранить вещание радиостанции, головной офис которой находится в Праге. На финансирование медиахолдинга может потребоваться примерно $120 млн в год.

Президент США Дональд Трамп подписал 14 марта указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации. Агентство курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и радиостанцию «Голос Америки». Вскоре стало известно о письме агентства, в котором говорится о прекращении действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего РСЕ/РС. Между тем Комитет по защите журналистов призвал лидеров американского Конгресса защитить агентство от действия указа Трампа.

Источник: ТАСС