Путин назвал условие для перемирия с Украиной

Президент России Владимир Путин назвал прекращение поставок оружия Украине условием для перемирия.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, об этом Путин заявил в рамках встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

«Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — говорится в публикации.

Путин и Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность.

Источник: Газета.ру