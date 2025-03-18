Путин назвал условие для перемирия с Украиной
Президент России Владимир Путин назвал прекращение поставок оружия Украине условием для перемирия.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, об этом Путин заявил в рамках встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
«Российский лидер, во время встречи с посланником Трампа на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о 30-дневном прекращении огня», — говорится в публикации.
Путин и Трамп проведут телефонный разговор 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность.
Источник: Газета.ру
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