Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Азербайджаном и Арменией, если будет запрос

Трехсторонняя рабочая группа Москвы, Баку и Еревана не закрывалась, при обращении партнеров Россия с удовольствием продолжит работу.

Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук журналистам в кулуарах XXXIV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Что касается трехсторонней рабочей группы вице-премьеров, она определена совместным заявлением глав государств, соответственно Российской Федерации, Армении и Азербайджана, в рамках заявления от 9-10 ноября 2020 года. Сейчас она пребывает в таком спящем состоянии. Это можно констатировать, но мы знаем, что контакты между партнерами осуществляются на эту тему», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«Никто ее не закрывал, и если партнеры к нам обратятся, и мы каким-то образом можем быть полезными, а мы можем быть полезными, то мы, конечно же, с удовольствием продолжим эту работу. Но это зависит от партнеров», - добавил Оверчук.

Источник: ТАСС