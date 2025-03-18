Армения нарывается на войну, а миссия ЕС молчит: Что скрывает игра на эскалацию?

Третий день подряд Армения совершает военные провокации на пока еще условной границе с Азербайджаном, и все это время миссия ЕС стоит в позиции, иллюстрируемой крылатой фразой: «В Багдаде все спокойно».

Тот самый случай, когда молчание громче слов - принципиально «не замечая» регулярных обстрелов армянскими подразделениями позиций Азербайджанской армии, евронаблюдатели только подтверждают свою поддержку реваншистским устремлениям Иревана.

С другой стороны, участившиеся обстрелы армянскими подразделениями позиций Вооруженных сил Азербайджана на фоне завершения переговоров по проекту мирного соглашения вполне в духе Армении, которая играла на эскалацию всякий раз, когда определенный прогресс в процессах пробуждал надежды на достижение долгожданного мира.

Хронология последних военных провокаций Армении, по данным Министерства обороны Азербайджана, выглядит следующим образом.

16 марта:

- примерно в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- примерно в 18:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

17 марта

- с 01:25 до 12:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Йухары Загалы Басаркечярского района и Дыг Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- с 17:25 до 21:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Сайбалы района Гаракильсе, Ваган Ченберекского района и Истису Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

18 марта

- с 22:15 17 марта до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- примерно в 08:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Регулярность армянских обстрелов подтверждает их преднамеренный и целенаправленный характер.

Довольно любопытный случай имел место и вчера поздно вечером: в сети распространились кадры, на которых видно, как армянский военнослужащий предпринимает явно провоцирующие действия. Что бы ни стояло за таким вызывающим поведением – очередное подтверждение того, что беспредел в армянской армии допускает службу в ней неадекватов, или выполнение бредового приказа командования, ответ очевиден – это была откровенная провокация.

Интересно, куда в таких случаях исчезают вездесущие европейские наблюдатели с биноклями наперевес? Находясь в непосредственной близи к месту событий - настолько, что даже увеличительная оптика не нужна - они закрывают глаза на происходящее. Более того, ничуть не смущаясь, выступают с фальшивыми заявлениями, наподобие вчерашнего. «16-17 марта EUMA направила патрули в различные места вдоль армяно-азербайджанской границы. Ситуация остается спокойной и тихой, никакой необычной активности не наблюдается», - говорится в публикации европейской наблюдательной миссии в соцсети X.

On 16-17 March, #EUMA dispatched patrols to various locations along the AM-AZ border. The situation remains calm and quiet, with no unusual activity observed. — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) March 16, 2025

В этом контексте привлекают внимание участившиеся в последнее приезды EUMA на границу (кстати, туда же на днях привезли и главу МИД Нидерландов Каспара Вельдкампа) и активное разглядывание в бинокли территории Азербайджана. Основательные подозрения вызывает также укрепление армянских военных позиций на границе с Азербайджаном. Буквально вчера Общественное телевидение Азербайджана (ITV) сообщило о размещении Арменией вдоль границы закупленного в Индии вооружения. Телеканал распространил кадры, где видно, как армянская сторона ведет на приграничной территории строительные работы в том числе с применением тяжелой техники.

Уместно напомнить, что за последние два года Армения активно закупает вооружения в Индии, делая ставку на импорт сравнительно дешевых видов оружия и боеприпасов. Недавно Иреван заявил о заинтересованности в очередных поставках индийских вооружений в страну. И это, кстати, отнюдь не единственный источник для милитаризации Армении.

В начале этого месяца верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас представила Совету ЕС предложение о выделении Армении из Европейского фонда мира второго пакета финансовой помощи в размере 10 млн евро «на повышение обороноспособности». Свои первые 10 млн евро из Европейского фонда мира Армения получила в июле 2024 года. Как видно, военное сотрудничество Евросоюза с Иреваном, в локомотиве которого стоит Франция, продолжает прокладывать путь к милитаризации Армении.

Политическую подпитку реваншистским устремлениям Иревана дают и последние проармянские резолюции Европарламента, бельгийского, швейцарского парламентов, недавние переговоры армянского руководства с официальными лицами США, Нидерландов, Индии…

На этом фоне утверждения о якобы «миролюбии» Армении только укрепляют сомнения в их откровенной фальшивости. Более того, недавние военные, политические, дипломатические провокации утверждают в мысли о том, что эта страна конкретно готовится к войне. И в этой ситуации все разговоры армянской стороны о «приверженности миру» - не что иное, как попытка скрыть свои истинные намерения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разоблачил эти инсинуации, - выступая 13 марта на XII Глобальном Бакинском форуме на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», глава государства заявил: «Сегодня некоторые европейские бюрократы пытаются представить Армению «голубем мира». Но они забывают о прежних деяниях нынешнего правительства. Они забыли, что во время Второй Карабахской войны обстреливались наши города и села. Жертвами ракетных ударов, в том числе с использованием ракеты «Искандер-М», которая фактически запрещена к экспорту, стали более 100 мирных жителей. И мы до сих пор не получили ответа на вопрос, как армянская армия умудрилась получить в свое распоряжение «Искандер-М». Еще раз, эта ракета запрещена в России к экспорту. А те, кто не верит моим словам, могут воочию увидеть «Искандер-М» на территории нашего Парка военных трофеев, который находится в 5-10 минутах езды отсюда. Ракета была обнаружена нами в Шуше. Мы нашли ее только весной 2021 года, потому что она была засыпана снегом. Но ракета была запущена в Шушу, когда мы освобождали город. Так что этот удар был совершен по приказу лично премьер-министра Армении. Регулярным обстрелам со стороны Армении подвергались наши города Гянджа, Тертер, Барда, Мингячевир, Агджабеди и многие другие. Мы этого не делали. Мы воевали против армянской армии, оккупационной армянской армии. Они воевали с мирными жителями. Вот в чем разница. То же самое было в Первую Карабахскую войну, когда они создали так называемую «буферную зону». Они так ее и называли. Но на самом деле это были оккупированные территории. Они изгнали сотни тысяч азербайджанцев, провели этническую чистку. Мы никогда этого не забудем».

«И, я могу вам сказать еще одно: уровень доверия к Армении близок к нулю. Поэтому мы не доверяем ни одному из их слов. Потому что это не те люди, которым мы можем доверять, включая сегодняшнее правительство. Опять же, все, что они говорят, для нас не имеет никакого значения. Нам нужны документы, нам нужны бумаги. Нам нужно, чтобы в их конституции не осталось каких-либо территориальных претензий к Азербайджану. Они там все еще присутствуют. Нам нужно, чтобы Минская группа ОБСЕ была распущена. Это наш месседж Армении, и мы заявляем, что в сохранении Минской группы нет никакой логики. Она была создана для решения карабахского вопроса. Сегодня этот вопрос решен. Армения признает Карабах частью Азербайджана. Почему бы вам не присоединиться к нам и не подать совместное заявление в ОБСЕ о роспуске организации? Они не хотят.

Таким образом, они хотят сохранить «часть своих позиций» на земле, на нашей территории, теперь, конечно, виртуально. А то, что они наращивают военный потенциал — о чем это свидетельствует? Это показывает, что они готовятся к новой войне. И кто снова толкает их на войну? Франция и ее президент. Смертоносное оружие, которое они поставляют Армении, нацелено на нас. Гаубицы CAESAR, которые сегодня может быть нужны в других местах, поставляются в Армению. Так называемая Европейская наблюдательная миссия, которая на самом деле является разведывательной миссией Евросоюза, они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть также достаточно разведывательных данных об этой так называемой наблюдательной миссии.

Европейский фонд мира выделяет Армении миллионы долларов на вооружение. Да, они говорят, что выделяют эти деньги на нелетальные военные объекты. Но, во-первых, кто может это проверить? А во-вторых, вы даете им 10 миллионов и планируете дать еще десять, что фактически позволяет Армении сэкономить деньги на закупку оружия. Кстати, поставки смертоносного оружия идут не только из Франции. Вопрос: почему они это делают? К чему они готовятся? Если они хотят мира, то в этом нет необходимости. Мы многократно поднимали этот вопрос перед представителями Армении и их новыми «господами» из Брюсселя. Они же теперь поменяли своих «господ» — сегодня роль «старшего брата» перешла к Брюсселю. До победы президента Трампа эту функцию выполняли Госдепартамент США, USAID. Коррумпированные американские политики, такие как Менендес, сейчас сталкиваются с серьезными проблемами. Но Менендесом это не должно ограничиться. Как говорится, одна ласточка весны не делает. Тех, кто кладет армянские деньги в свои карманы, гораздо больше. Я могу назвать их. Их имена известны: господин Адам Шифф, господин Фрэнк Паллоне, госпожа Нэнси Пелоси и многие другие. Они десятилетиями получали деньги от организаций армянской диаспоры в США для нападок на Азербайджан и его дискредитации. Поэтому мы желаем Президенту Трампу успеха в осушении болота. Это нелегко, но необходимо сделать. Мы также готовы поделиться с американскими властями информацией о незаконной деятельности USAID в Азербайджане: как они подкупали людей, как они незаконно направляли финансирование, как они нарушали азербайджанские законы и правила. Настало время ответить за это. Мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию», - заявил азербайджанский лидер.

Упорно отнекивается Иреван и от своих последних военных провокаций - аппарат премьер-министра Армении сегодня выступил с заявлением, в котором сообщил, что по результатам проверки армянским минобороны по фактам обстрелов на границе, нарушения армянской армией режима прекращения огня не было. Армения заявляет, что ее армия не имеет оснований или указаний для нарушения режима прекращения огня, и подтверждает предложение о создании совместного двустороннего механизма для расследования случаев нарушений режима прекращения огня. Армения, как говорится в заявлении, «руководствуется повесткой мира» как доказательством шагов по окончательной доработке текста мирного соглашения. Также сообщается о передаче в январе 2025 года Азербайджану предложения о решении проблемы железнодорожных грузоперевозок из западных районов Азербайджана через территорию Армении в НАР, в обратном направлении и в третьи страны, и из северо-западных районов Армении через территорию Азербайджана в южную часть Армении, в обратном направлении и в третьи страны, а также предложение о создании двустороннего механизма взаимного контроля вооружений. В то же время Армения подтверждает готовность продолжить работы по делимитации государственной границы с Азербайджаном (цитаты по сообщениям армянских СМИ).

Официальный Баку дал на это заявление категоричный ответ. «Решительно отвергаем заявление офиса премьер-министра Армении от 18 марта 2025 года, в котором, помимо абсолютно необоснованных обвинений в адрес Азербайджана, искажаются факты о ситуации на земле и перестрелках в приграничных районах», - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя заявление офиса премьер-министра Армении по поводу перестрелок на границе и другие антиазербайджанские утверждения, содержащиеся в упомянутом заявлении.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что прекращение случаев открытия огня, о которых сообщает Министерство обороны Азербайджанской Республики, и открытых провокаций армянских военнослужащих, зафиксированных видеосъемками, о которых осведомлена и армянская сторона, является необходимым условием для стабильности. «Вместо того чтобы проявить добрую волю и положить конец подобным провокациям, армянская сторона выдвигает абстрактные и практически невыполнимые предложения, которые не имеют под собой никакой основы, точно так же, как это делалось и на протяжении почти 30 лет оккупации азербайджанских территорий. Вспоминаются предложения сопредседателей Минской группы, которые делались вместо призывов к прекращению оккупации», - отметил А.Гаджизаде.

По его словам, если армянское правительство, как утверждает офис премьер-министра, действительно придерживается мирной повестки, то ему стоило бы объяснить, как масштабная милитаризация, включая размещение ударного вооружения в приграничных районах, служит этой повестке.

«Что касается якобы доброй воли Армении в вопросе согласования текста соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений, то было бы уместно напомнить тот факт, что, хотя именно Азербайджан еще в начале 2022 года выступил с инициативой разработки такого соглашения, Армения пыталась всячески сорвать этот процесс. Также отметим, что, несмотря на игнорирование Арменией многочисленных призывов в ходе переговоров, включая ее отказ вывести оставшиеся силы с азербайджанской территории и поощрение созданного там режима, именно благодаря усилиям и инициативам Азербайджана удалось достичь прогресса.

В то же время вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что, несмотря на хорошо известное требование Азербайджана о внесении изменений в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий, армянская сторона продолжает игнорировать этот призыв.

Мы вновь доводим до сведения принципиальную позицию Азербайджана: ключевым условием подписания согласованного текста соглашения является устранение любых территориальных претензий к Азербайджану посредством соответствующих изменений в конституции Армении. Кроме того, необходимо официально упразднить устаревшую и нефункциональную Минскую группу ОБСЕ и связанные с ней структуры», - добавил пресс-секретарь.

В комментарии говорится, что страна, которая в течение почти 30 лет грубо нарушала свои обязательства в рамках международных соглашений и механизмов контроля над вооружениями, совершила акт агрессии против Азербайджана, незаконно размещала на оккупированных территориях военную технику и системы вооружения, скрывая их от международного контроля, не имеет морального права говорить о таких механизмах.

«Что касается вопроса открытия коммуникаций, несмотря на закрепленные письменно и подписанные обязательства по открытию маршрута, соединяющего западные регионы Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, Армения в течение четырех лет уклоняется от их выполнения. Вместо этого она пытается отвлечь внимание от процесса и обязательств, выдвигая бессмысленные, трудно реализуемые и чрезмерно протяженные маршруты. Если армянская сторона действительно заинтересована в открытии коммуникаций в регионе, она должна прекратить уклоняться от своих обязательств и предпринять практические шаги, соответствующие новым реалиям региона.

Азербайджан будет и далее прилагать усилия для достижения мира по всем направлениям и решительно пресекать действия, направленные против этого процесса», - добавил А.Гаджизаде.

Таким образом, Армении следует понять, что альтернативы миру в регионе нет, и положить конец военно-политическим провокациям. В противном случае вся ответственность за их последствия полностью ляжет на эту страну и ее покровителей.