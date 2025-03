Армения нарывается на войну, а миссия ЕС молчит: Что скрывает игра на эскалацию?

Третий день подряд Армения совершает военные провокации на пока еще условной границе с Азербайджаном, и все это время миссия ЕС стоит в позиции, иллюстрируемой крылатой фразой: «В Багдаде все спокойно».

Тот самый случай, когда молчание громче слов - принципиально «не замечая» регулярных обстрелов армянскими подразделениями позиций Азербайджанской армии, евронаблюдатели только подтверждают свою поддержку реваншистским устремлениям Иревана.

С другой стороны, участившиеся обстрелы армянскими подразделениями позиций Вооруженных сил Азербайджана на фоне завершения переговоров по проекту мирного соглашения вполне в духе Армении, которая играла на эскалацию всякий раз, когда определенный прогресс в процессах пробуждал надежды на достижение долгожданного мира.

Хронология последних военных провокаций Армении, по данным Министерства обороны Азербайджана, выглядит следующим образом.

16 марта:

- примерно в 09:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- примерно в 18:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хазинавар Горисского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- с 20:10 до 20:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Бурун Горисского района, несколько раз подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

17 марта

- с 01:25 до 12:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Йухары Загалы Басаркечярского района и Дыг Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- с 17:25 до 21:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Сайбалы района Гаракильсе, Ваган Ченберекского района и Истису Басаркечярского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

18 марта

- с 22:15 17 марта до 00:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

- примерно в 08:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.

Регулярность армянских обстрелов подтверждает их преднамеренный и целенаправленный характер.

Довольно любопытный случай имел место и вчера поздно вечером: в сети распространились кадры, на которых видно, как армянский военнослужащий предпринимает явно провоцирующие действия. Что бы ни стояло за таким вызывающим поведением – очередное подтверждение того, что беспредел в армянской армии допускает службу в ней неадекватов, или выполнение бредового приказа командования, ответ очевиден – это была откровенная провокация.

Интересно, куда в таких случаях исчезают вездесущие европейские наблюдатели с биноклями наперевес? Находясь в непосредственной близи к месту событий - настолько, что даже увеличительная оптика не нужна - они закрывают глаза на происходящее. Более того, ничуть не смущаясь, выступают с фальшивыми заявлениями, наподобие вчерашнего. «16-17 марта EUMA направила патрули в различные места вдоль армяно-азербайджанской границы. Ситуация остается спокойной и тихой, никакой необычной активности не наблюдается», - говорится в публикации европейской наблюдательной миссии в соцсети X.

On 16-17 March, #EUMA dispatched patrols to various locations along the AM-AZ border. The situation remains calm and quiet, with no unusual activity observed. — European Union Mission in Armenia (@EUmARMENIA) March 16, 2025