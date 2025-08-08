Рубио присоединится к встрече Трампа с Алиевым и к трехстороннему подписанию соглашения - Госдеп

Госсекретарь США Марко Рубио присоединится к встрече президента Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белом доме, сообщается на официальном сайте Госдепартамента.

Согласно размещенному на сайте графику госсекретаря, встреча запланирована на 15:15 по вашингтонскому времени (23:15 по бакинскому времени).

Спустя час, в 16:15, Марко Рубио будет присутствовать на трехсторонней церемонии подписания в Белом доме соглашения с участием президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее Рубио заявил, что соглашение, которое будет подписано в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией, станет отправной точкой для полноценного мирного договора.

По словам Рубио, президент США привержен идее установления прочного мира и намерен закрепить этот имидж: «Когда Индия и Пакистан начали войну, мы напрямую вмешались, и президент смог обеспечить мир.

Недавно подобная ситуация произошла между Камбоджей и Таиландом. Мы надеемся, что добьёмся того же и в случае с Азербайджаном и Арменией».

«В эту пятницу мы будем здесь, чтобы подписать соглашение и сделать его началом мирного договора», - подчеркнул он.