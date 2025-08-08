Марко Рубио: Соглашение между Азербайджаном и Арменией станет началом мирного договора

Соглашение, которое будет подписано в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией, станет отправной точкой для полноценного мирного договора.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Report.

По словам Рубио, президент США привержен идее установления прочного мира и намерен закрепить этот имидж:

«Когда Индия и Пакистан начали войну, мы напрямую вмешались, и президент смог обеспечить мир. Недавно подобная ситуация произошла между Камбоджей и Таиландом. Мы надеемся, что добьёмся того же и в случае с Азербайджаном и Арменией. В эту пятницу мы будем здесь, чтобы подписать соглашение и сделать его началом мирного договора», — подчеркнул он.