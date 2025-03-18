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В Гондурасе пассажирский самолет упал в море после взлета

First News Media10:10 - Сегодня
В Гондурасе пассажирский самолет упал в море после взлета

Самолет авиакомпании Lanhsa, на борту которого было 15 пассажиров, упал в море сразу после взлета из аэропорта, расположенного на острове Роатан на западе Гондураса.

Об этом пишет газета La Prensa, ссылаясь на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

По ее информации, воздушное судно следовало в сторону города Ла-Сейба. В результате авиакатастрофы не выжили шесть человек. Экстренные службы смогли спасти десять человек, они были госпитализированы.

Как сообщает издание со ссылкой на национальную полицию Гондураса, «катастрофа произошла, когда самолет модели Jetstream 41, рассчитанный на 33 пассажира, столкнулся с механической неисправностью при взлете». Самолет потерпел крушение примерно в километре от взлетно-посадочной полосы.

Источник: Газета.ру

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