Роды закончились трагедией: В Барде умерла молодая женщина

В Бардинском районе Азербайджана скончалась 28-летняя женщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, трагедия произошла в родильном отделении Бардинской центральной районной больницы.

Отмечается, что жительница района Гачайлы Фируза Шакир гызы (1997 г.р.) была доставлена в больницу с острыми болями.

В свою очередь, главный врач родильного отделения Тунзаля Баширова сообщила, что Ф.Гачайлы поступила в медучреждение с острыми болями на 37-й неделе беременности.

«Ранее, около 22:00, ей была поставлена система в селе, но до окончания процедуры у женщины возникли сильные боли в почках. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи сделали ей обезболивающий укол «Платифиллин» и доставили в больницу. В связи с ухудшением состояния и сильной тошнотой Ф.Гачайлы была экстренно взята на операцию, которая прошла без осложнений, на свет появился здоровый мальчик. Однако вскоре после родов состояние матери резко ухудшилось. Несмотря на все усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось», - сказала главврач.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.