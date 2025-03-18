Белый дом опубликовал заявление о телефонном разговоре Трампа и Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились об энергетическом и инфраструктурном прекращении огня в Украине.

Как передает Reuters, об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам лидеров:

▪️Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира.

▪️РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта в Украине.

▪️Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы направить на нужды своих народов.

▪️Трамп и Путин разделили мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

▪️Трамп и Путин сошлись на мнении, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.

По информации агентства, переговоры длились около 2,5 часов.