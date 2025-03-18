Белый дом опубликовал заявление о телефонном разговоре Трампа и Путина
Дональд Трамп и Владимир Путин договорились об энергетическом и инфраструктурном прекращении огня в Украине.
Как передает Reuters, об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам лидеров:
▪️Движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира.
▪️РФ и США немедленно начинают на Ближнем Востоке переговоры об урегулировании конфликта в Украине.
▪️Кровь и средства, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы направить на нужды своих народов.
▪️Трамп и Путин разделили мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.
▪️Трамп и Путин сошлись на мнении, что этот конфликт должен закончиться прочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией.
По информации агентства, переговоры длились около 2,5 часов.