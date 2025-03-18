В Азербайджане объявлен набор на сверхсрочную военную службу

Министерство обороны Азербайджана объявило прием на сверхсрочную военную службу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Минобороны АР.

Отмечается, что подача документов пройдет в два этапа: с 18 марта по 30 апреля в электронном формате и с 1 по 30 апреля - в региональных центрах приема. Они расположены в филиалах Государственного агентства занятости в Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Мингячевире, Губе, Агджабеди и Ширване, а в Баку - в Военном институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны.

Кандидаты могут подать заявку через портал mmu.edu.az, выбрав раздел «Прием в образовательные учреждения».