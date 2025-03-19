Названа дата частичного солнечного затмения

29 марта состоится первое в этом году частичное солнечное затмение.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета БГУ, затмение начнется в 12:50:35 и завершится в 16:43:25 по бакинскому времени. Его общая продолжительность составит 3 часа 52 минуты 50 секунд, а максимальная фаза наступит в 14:48:36, передает 1news.az.

Наблюдать это астрономическое явление смогут жители северных регионов России, Европы, Северо-Западной Африки и Атлантического океана.

В Азербайджане затмение видно не будет.