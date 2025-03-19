США приостановили усилия против гибридной войны РФ

Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над усилиями для противодействия гибридной войне со стороны России. Речь идет о противодействии саботажу, дезинформации и кибератакам.

Как пишет Reuters, что США приостановили усилия, ослабляя давление на Россию, на фоне усилий администрации Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Экс-президент Джо Байден в прошлом году приказал своей команде по национальной безопасности создать рабочие группы для мониторинга этого вопроса на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия усиливает теневую войну против западных стран.

Семь бывших чиновников рассказали Reuters, что план был разработан под руководством Совета национальной безопасности и привлекал по меньшей мере семь агентств национальной безопасности, которые работали с европейскими союзниками, чтобы сорвать диверсии, направленные против Европы и США. По словам чиновников, перед инаугурацией Дональда Трампа его новая администрация была проинформирована об этом.

Однако, как отметили 11 нынешних и бывших чиновников, после этого значительная часть работы зашла в тупик. Регулярные встречи Совета национальной безопасности с европейскими чиновниками стали незапланированными, а также Совет нацбезопасности прекратил официальную координацию усилий между американскими ведомствами, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.

Reuters не смогло выяснить, приказал ли Трамп администрации прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, или ведомства все еще работают над наймом дополнительного персонала, или они принимают собственные политические решения, независимые от Белого дома.

Источник: РИА Новости