ЕС не намерен останавливать поставки оружия Киеву

Евросоюз не намерен прекращать поставки оружия в Украину, что для России является условием для прекращения огня.

Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, отвечая на вопросы агентства Reuters.

«Мы продолжаем работать над программой помощи», - заявила она, отвечая на вопрос о ситуации вокруг плана оказания помощи Киеву на сумму €40 млрд. «Украина должна быть способна защищать себя», - полагает Каллас.

Каллас 19 марта будет представлять в Брюсселе Белую книгу ЕС по обороне - разработанный Еврокомиссией план милитаризации экономики ЕС, направленный на наращивание военных возможностей европейских стран и увеличение поставок оружия Киеву.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Источник: РИА Новости