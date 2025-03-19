Зеленский: Отказ от территорий — «красная линия»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что территориальный вопрос будет подниматься на потенциальных мирных переговорах, однако назвал «красной линией» отказ от территорий.

Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский подчеркнул, что этот вопрос будет одним из самых «чувствительных и сложных» во время переговоров. Он также заметил, что первым шагом к прекращению конфликта должно стать «прекращение огня». Далее, по его словам, следует перейти к другим вопросам, среди которых будут подниматься территориальные.

«Для нас красной линией есть признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем», — заявил Зеленский.

Источник: Газета.ру