Еврокомиссия представила стратегию милитаризации ЕС

Еврокомиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года - Белую книгу по обороне, в которую входит долгосрочный план вооружения Украины.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В нем отмечается, что этот «оборонный пакет предоставит финансовые рычаги странам ЕС, чтобы обеспечить резкий скачок инвестиций в производство оружия и военных возможностей».

В Белой книге отдельным пунктом прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».

Еврокомиссия также впервые официально предложила создать единый рынок вооружений в Евросоюзе с участием Украины, утверждая при этом, что не претендует на создание европейской армии.

«Размещение оборонных заказов в других странах ЕС не будет отличаться от размещения заказов на национальной территории, что должно действовать не только для окончательной продукции, но и для всех компонентов», - отметила Еврокомиссия. Она предполагает подключить к этому рынку Норвегию и Украину.

В свою очередь еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе не исключил, что «Еврокомиссия может сама выступать заказчиком оружия для государств ЕС», что подразумевает планы ЕК забрать у стран ЕС часть компетенций в военной сфере.

Источник: ТАСС