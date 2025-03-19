В турецком парламенте депутаты попытались устроить акцию из-за задержания Имамоглу

В парламенте Турции депутаты от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) попытались устроить акцию из-за задержания члена партии, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Депутаты, представляющие эту партию в парламенте, собрались перед трибуной, в то время как выступал другой парламентарий.

Вице-спикер сделал собравшимся предупреждение. Однако, поскольку протест продолжался, заседание парламента было приостановлено, а затем и вовсе прекращено ввиду невозможности установить порядок.

Сегодня утром Имамоглу и еще более 100 человек были задержаны стамбульской полицией в рамках расследования дел о коррупции.

Источник: CNN Türk