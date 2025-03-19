Экрему Имамоглу предъявлены обвинения, мэр начал давать показания

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный сегодня утром после обыска в своем доме в районе Сарыер, начал давать показания в суде.

Как сообщает Sabah, прокуратура предъявила ему семь обвинений по двум отдельным расследованиям.

Эти же обвинения предъявлены еще 105 подозреваемым в соучастии в коррупционных схемах, в которых, как заявила прокуратура, был непосредственно задействован мэр мегаполиса.

Показания будут давать и задержанные соратники мэра – Мурат Онгун, Тунджай Йылмаз, Фатих Келеш, Эртан Йылдыз, а также глава муниципалитета Шишли Ресул Эмрах Шахан и другие.

Продолжается операция по задержанию еще 22 подощреваемых.

Источник: Sabah