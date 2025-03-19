Пресечена попытка захвата общественного пространства у Площади фонтанов

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете градостроительства и архитектуры 19 марта выявило очередной факт незаконного захвата общественного пространства на улице Ахмеда Джавада в Сабаильском районе (вблизи Площади фонтанов).

Отмечается, что аналогичные нарушения на данном участке фиксировались ранее — в марте прошлого года, а также в январе и марте текущего года. В ходе мониторингов, проведенных в соответствии с градостроительными нормами, Главное управление неоднократно пресекало незаконные строительные работы, организовывало демонтаж самовольно возведенных конструкций и направляло обращения в Исполнительную власть города Баку с целью обеспечения контроля за данной территорией.

Несмотря на принятые меры, включая обращения в государственные органы и предупреждения предпринимателям, на указанной территории вновь начаты самовольные строительные работы. Часть общественного пространства была незаконно занята различными конструкциями, что создало препятствия для пешеходного движения.

В настоящее время незаконная деятельность, связанная с эксплуатацией террасы заведения, прекращена Главным управлением.