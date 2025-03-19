В США сказали, когда ослабят санкции против России

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что санкции против России будут ослаблены вслед за договоренностью о прекращении огня в Украине.

«Мы достигнем прекращения огня - думаю, после этого остальные вопросы станут деталями - ослабление санкций и другие моменты, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», – сказал Уиткофф в эфире Bloomberg TV.

По его словам, в ходе состоявшегося накануне между президентами РФ и США телефонного разговора лидеры двух стран вопрос санкций не обсуждали, но поговорят об этом позже.